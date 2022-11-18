Общество 18 ноября 2022, 04:13 Товары «как в IKEA» появились в российских магазинах «Известия»: российские мебельщики начали производить аналоги IKEA РИА «Новости»

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Отечественные мебельные производители, которые делали продукцию для шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные. Об этом сообщили «Известиям» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

В издании рассказали, что у компании «Ангстрем» уже стартовали продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея», которые в IKEA называлась «Хемнес». Кроме этого, мебельщики разработали несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных блоков.

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Другой пример — «Аскона». У этой компании было отдельное эксклюзивное производство специально для IKEA. После ухода шведов этот участок переориентировали на продукцию для маркетплейсов. Кроме этого, в «Асконе» появилась линейка товаров «а-ля IKEA» — матрасы, диваны и кровати.

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IKEA прекратила розничную торговлю в России в марте 2022 года. Ей уже пришлось попрощаться примерно с 10 из 12 тысяч сотрудников. Летом шведская компания устроила финальную распродажу в два этапа — для своих сотрудников и обычных покупателей.

Несмотря на закрытие магазинов, IKEA осталась членом Ассоциации компаний розничной торговли.