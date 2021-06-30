Жители Петербурга стали в четыре раза чаще заказывать товары для взрослых

Жители Санкт-Петербурга стали гораздо чаще покупать в интернете товары для взрослых, бытовую технику и стройматериалы. Об этом «Невским новостям» сообщили в онлайн-магазине Wildberries.

В первом полугодии 2021 года продажи бытовой техники выросли у ретейлера на 428%, спрос на товары для взрослых увеличился в четыре раза (403%), на фото- и видеотехнику — в три с половиной (361%).

Продажи ювелирных изделий подскочили на 358%, строительных материалов — на 274%.

С приходом лета пользователи стали чаще приобретать товары для садоводства. За июнь петербуржцы купили втрое больше садового инвентаря в сравнении с 2019 годом. Товары для благоустройства дачи стали вдвое популярнее.

В четыре раза вырос спрос на надувные бассейны и в два — на дачные шезлонги. Из-за аномальной жары жители стали чаще интересоваться автохолодильниками и ледогенераторами.

Рост продаж интернет-магазины фиксируют и в других регионах. Например, в Татарстане, по данным Ozon, продажи товаров для отдыха на воде увеличились в июне в 3,5 раза по сравнению прошлогодним значением. Чаще всего жители покупают надувные круги и нарукавники для детей, сообщил РБК.