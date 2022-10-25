Товарооборот России с Северной Кореей через таможни Дальнего Востока полностью прекратился | 360°

Общество 25 октября 2022, 08:27 Товарооборот России с Северной Кореей через таможни Дальнего Востока полностью прекратился Глава региональной таможни Ладыгин: товарооборот с КНДР через Дальний Восток прекращен РИА "Новости"

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Товарооборот с Северной Кореей через таможни Дальнего Востока полностью прекращен, заявил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. По его словам, он может быть восстановлен после открытия железнодорожного сообщения, написало РИА «Новости».

Ладыгин напомнил, что на КНДР были наложены ограничения со стороны ООН, в силу этого Россия не торгует с этой страной. По его мнению, туда можно было бы поставлять медикаменты и продукты питания. А по остальным группе товаров торговля никогда не шла.

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«Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет», — пояснил Ладыгин.

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В октябре прошлого года, внешнеторговый оборот с Северной Кореей через таможни Дальнего Востока снизился в 300 раз и составил 20 тонн. КНДР экспортировала небольшой объем машин и механизмов. органические химические соединения.

В середине октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил противников, что страна полностью готова к «настоящей войне». С таким заявлением политик выступил после испытательного пуска крылатых ракет большой дальности.