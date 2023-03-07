Общество 07 марта 2023, 08:18 Товарооборот России и ЕС оказался близок к рекорду по итогам 2022 года РИА «Новости»: товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года показал максимум за восемь лет РИА «Новости»

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Товарооборот между Россией и Евросоюзом по итогам прошлого года достиг максимума за восемь лет. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на данные Евростата.

Ввоз товаров с российской территории в ЕС вырос на четверть в 2022 году и достиг 203,4 миллиарда евро. Этот показатель лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума, которого удалось достигнуть в 2012 году — 203,6 миллиарда евро.

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При этом экспорт из Евросоюза в Россию, наоборот, снизился на 38,1% и достиг минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро. Интересно, что такое снижение ввоза Российской Федерацией товаров из Европейского Союза не помешало получить максимальный с 2014 года уровень товарооборота: он повысился за год на 2,3% (258,6 миллиарда евро).

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«В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг по итогам года рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя годом ранее», — сказано в материале.

Ранее СМИ писали, что общий объем импорта в РФ вернулся к показателям 2020 года. Уточнялось, что произведенные в ЕС микросхемы, интегральные схемы доставляют через третьи страны в Россию.