20 марта 2023, 17:45
Товарооборот между Россией и Египтом превысил в прошлом году 6 миллиардов долларов
В прошлом году товарооборот между Египтом и Россией вырос на 30% и превысил шесть миллиардов долларов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.
Он сказал, что страны надеются, что товарооборот продолжит наращивать темпы. Поддержать их планируют, в том числе импортируя сельхозпродукцию из африканского государства.
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«Вопрос всегда возникает по системам платежей <…>, наши министерства финансов и центральные банки находят оптимальные варианты для обеспечения платежей наших экономоператоров», — сказал Денис Мантуров.
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