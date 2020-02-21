Товар пробили по другой цене? Роспотребнадзор рассказал, что делать
В Роспотребнадзоре напомнили, как покупателю следует вести себя в подобных ситуациях. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
«Вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике», — подчеркнули специалисты.
Закон обязывает продавца «своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре (в том числе, о его цене)». Это позволяет человеку сделать правильный выбор в пользу той или иной покупки.
Если же на кассе пытаются пробить товар по более высокой цене, то обычно объясняют все довольно просто: ценник не успели поменять, поскольку у сотрудников магазина много работы.
Бывает, что администратор торговой точки игнорирует замечание покупателя о том, что цена при продаже товара и на ценнике отличается. Тогда стоит попросить книгу жалоб и предложений и описать там произошедшее.
Разницу в цене между чеком и ценником магазин обязан выплатить даже в том случае, если потребитель заметил ошибку уже после покупки товара.