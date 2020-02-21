Товар пробили по другой цене? Роспотребнадзор рассказал, что делать

Стоимость товара в магазине должна быть указана на ценнике. Если продавец пытается пробить его по другой цене, впору вспомнить о своих правах. Иногда нелишней будет и запись в жалобной книге.

В Роспотребнадзоре напомнили, как покупателю следует вести себя в подобных ситуациях. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике», — подчеркнули специалисты.

Закон обязывает продавца «своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре (в том числе, о его цене)». Это позволяет человеку сделать правильный выбор в пользу той или иной покупки.

Если же на кассе пытаются пробить товар по более высокой цене, то обычно объясняют все довольно просто: ценник не успели поменять, поскольку у сотрудников магазина много работы.

Бывает, что администратор торговой точки игнорирует замечание покупателя о том, что цена при продаже товара и на ценнике отличается. Тогда стоит попросить книгу жалоб и предложений и описать там произошедшее.

Разницу в цене между чеком и ценником магазин обязан выплатить даже в том случае, если потребитель заметил ошибку уже после покупки товара.