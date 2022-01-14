«Тотальный диктант» получил президентский грант на проведение мероприятия в 2023 году

Фонд «Тотальный диктант» стал обладателем президентского гранта на проведение образовательной акции в следующем году. Об заявила директор организации Ольга Ребковец.

«Получили президентский грант на диктант 2023 года», — написала она в в Facebook. По ее словам получение гранта значит то, что больше 50% расходов на мероприятие в 2023 году уже обеспечено. Также фонд будет прибегать к помощи партнеров, займется краудфандингом и будет претендовать на другие гранты.

«Тотальный диктант» — образовательная акция, которая последние годы постоянно проводится в России. Ее цель — повысить грамотность в России. Авторами текстов в разные годы были писатели Евгений Водолазкин, Борис Стругацкий, Алексей Иванов, Дмитрий Быков и другие. Обычно диктант проводят известные люди, а также преподаватели школ и высших учебных заведений.

В 2022 году «Тотальный диктант» состоится 9 апреля, несмотря на то, что президентского гранта на проведение акции в этом году не получил.