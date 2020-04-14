Тост за «супер-телочку». Краснодарскую судью проверят из-за неприличного видео

Коллегия судей Кубани начала проверку после появления видео, к где мировая судья поздравляет знакомую с днем рождения. Причем делает это в неприличной манере.

На днях в Сети появилось видео, где женщина сидит на пикнике в лесу и поздравляет свою «супер-телочку» — видимо, знакомую, с днем рождения. Пользователи узнали в героине видео мировую судью из Новокубанского района Краснодарского края Елену Переверзеву.

«За свою супер-телочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ******** (хорошую — прим.ред.), сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна за мою любимую девочку сладкую», — сказала героиня видео и добавила, что закусит алкогольный напиток «шоколадным членом».

Пока Переверзева не опровергла свое участие в ролике, а Квалификационная коллегия судей Кубани начала служебную проверку. По ее результатам примут соответствующее решение.