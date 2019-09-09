«Тоска по гонорарам». Пушков — о любви Катамадзе к российским фанатам
Председатель временной Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter отреагировал на признание грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она любит российских поклонников своего творчества. Сенатора процитировала «Свободная пресса».
Катамадзе призналась в любви к российским фанатамПодробнее
По данным издания, ранее артистка отказалась от гастролей и концертов в РФ на фоне антироссийских протестов, охвативших Тбилиси.
Пушков напомнил, что Катамадзе оправдывалась за свои выступления в России, которую «терпеть не может и считает врагом». Потом она сказала, что больше никогда не будет петь в РФ. Теперь же она вспомнила о существовании российских зрителей, которых любит.
«Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам», — написал парламентарий.