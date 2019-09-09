Катамадзе призналась в любви к российским фанатам Подробнее

По данным издания, ранее артистка отказалась от гастролей и концертов в РФ на фоне антироссийских протестов, охвативших Тбилиси.

Пушков напомнил, что Катамадзе оправдывалась за свои выступления в России, которую «терпеть не может и считает врагом». Потом она сказала, что больше никогда не будет петь в РФ. Теперь же она вспомнила о существовании российских зрителей, которых любит.

«Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам», — написал парламентарий.