Общество 30 ноября 2023, 15:46 Торжественный залп из пушки Петропавловской крепости посвятили 30-летию герба России

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Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге посвятили 30-летию со дня утверждения Государственного герба России. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Современный герб был утвержден 30 ноября 1993 года. В конкурсе на эскиз герба победил художник Владимир Никонов, который предложил вернуть изображение двуглавого орла.

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Отмечается, что торжественный залп из пушки произвел председатель Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов.