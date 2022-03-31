Торжественный спуск подлодки «Уфа» на воду прошел в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Уфа». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По данным издания, церемонии спуска прошла на Адмиралтейских верфях. Отмечается, что подлодки проекта 636.3 относят к третьему поколению дизельных субмарин. Их считают малошумными в сравнении с зарубежными аналогами. Скорость подводного хода «Уфы» составляет 20 узлов, подводное водоизмещение — около 4000 тонн, экипаж — 52 человека, автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 метров.