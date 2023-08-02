02 августа 2023, 12:59
Торжественное шествие в День ВДВ началось в Москве
Торжественное шествие к Красной площади в День ВДВ началось в Москве на улице Ильинке
День ВДВ и Ильин день начали отмечать в самом центре Москвы. Торжественные шествия стартовали на улице Ильинке. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Торгово-промышленной палаты России.
Офицеры, солдаты и ветераны ВДВ приняли участие в крестном ходе по улице Ильинке. Вместе с представителями духовенства они пройдут до Лобного места на Красной площади.
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Традиционный православный праздник, Ильин день, известный с XVI–XVII века, снова начали отмечать в 2003 году. За это время он стал признанным общественно-церковным мероприятием.
Президент России Владимир Путин уже поздравил десантников с Днем ВДВ. Он отметил, что служащие в Воздушно-десантных войсках проявили мужество и отвагу и в зоне специальной военной операции.
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