Общество 02 августа 2023, 12:59 Торжественное шествие в День ВДВ началось в Москве Торжественное шествие к Красной площади в День ВДВ началось в Москве на улице Ильинке ТПП РФ

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День ВДВ и Ильин день начали отмечать в самом центре Москвы. Торжественные шествия стартовали на улице Ильинке. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Торгово-промышленной палаты России.

Офицеры, солдаты и ветераны ВДВ приняли участие в крестном ходе по улице Ильинке. Вместе с представителями духовенства они пройдут до Лобного места на Красной площади.

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Традиционный православный праздник, Ильин день, известный с XVI–XVII века, снова начали отмечать в 2003 году. За это время он стал признанным общественно-церковным мероприятием.

Президент России Владимир Путин уже поздравил десантников с Днем ВДВ. Он отметил, что служащие в Воздушно-десантных войсках проявили мужество и отвагу и в зоне специальной военной операции.