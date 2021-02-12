Торопиться некуда: большинство россиян перестали покупать билеты заранее

Россияне стали реже покупать железнодорожные и авиабилеты заранее. Это следует из исследования сервиса OneTwoTrip, результаты которого опубликовал сайт RT.

Сервис для путешественников провел исследование покупки билетов. Выяснилось, что количество россиян, бронирующих билеты на самолеты и поезда заранее, значительно сократилось по сравнению с 2019 годом.

Сообщается, что 63,8% пользователей приобретали авиабилеты максимум за семь дней до вылета. А вот на поезда только 32,3% россиян купили билеты более чем за неделю до вылета.

Самыми популярными направлениями для россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфа.

На юг России билеты стали приобретать на 30% чаще. Вероятно, рост популярности российских курортов связан с пандемией коронавируса.