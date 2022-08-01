Авиаэксперт заверил, что на безопасность полета не повлияет торможение двигателем

Член Общественного совета при Ространснадзоре, гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев прокомментировал сообщение о том, что российские авиакомпании порекомендовали пилотам реже использовать тормоз при посадке и рулении, чтобы уменьшить износ. Горбачева процитировало ИА НСН.

«Может быть пилоты реверсом будут тормозить, хотя он используется при посадке, иначе снесет колодки при скорости посадки 250-300 километров. Колодками невозможно тормозить такую махину — их снесет», — предупредил Горбачев.

Он добавил, что использование двигателя при посадке может помочь снизить износ деталей.

«Если двигателем им будет более спокойно в этом отношении — это не возбраняется. На безопасность не влияет, это же на земле», — продолжил Горбачев.

Он заметил, что подобное существует в автомобильном транспорте. По его словам, это абсолютно нормальная вещь.