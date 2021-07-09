Торговым сетям предложили повысить цены на рыбную продукцию

Торговые сети, которые входят в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), получили предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию.

«На настоящий момент ряд торговых сетей АКОРТ получил предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию», — привел ТАСС сообщение АКОРТ.

В качестве обоснований приводятся, в том числе повышение стоимости сырья, изменение валютных курсов, повышение стоимости упаковки и логистики.

В АКОРТ отметили, что все полученные заявки будут рассмотрены в индивидуальном порядке и «приняты только в случае объективной обоснованности».

В случае принятия предложений поставщиков, как уточнили в ассоциации, торговые сети приложат все усилия, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей.

АКОРТ объединяет 27 крупнейших компаний розничной торговли России, они представляют более 25% рынка.

Рыбные консервы и пресервы могут подорожать на 5-15%. Причина заключается в увеличении стоимости логистики с упаковкой, а также рост цен на сырье, уточнило Ura.ru. Производители рыбной продукции предупредили об увеличении цен на консервы и пресервы на 5-10%. При этом источник «Коммерсанта» в крупной торговой сети назвал цифру в 15% в зависимости от наименования товара.