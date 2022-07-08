Торговым сетям посоветовали закупаться у российских предприятий

Российским торговым сетям следует закупать товары у отечественных предприятий. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, написало РИА «Новости».

«Торговым сетям необходимо поставить в приоритет закупки у российских предприятий», — сказал он.

По его словам, в торговле не должно быть принципа «в Китае дешевле, ничего личного».

Также Мантуров сообщил, что ни в одном сегменте российского потребительского рынка нет дефицита.

Ранее глава Минпромторга заявил, что Россия сможет преодолеть технологическую зависимость от Запада благодаря соглашениям о сотрудничестве, подписанным по форуме ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге.

Также Мантуров дал указание российским экспортерам осваивать рынки Латинской Америки, Африки и Азии.