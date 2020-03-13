Торговый центр «Мега Белая Дача» эвакуируют. Видео

Посетителей выводят из торгово-развлекательного центра «Мега Белая Дача». Корреспондент «360», находящийся на месте, уточнил, что в ТЦ объявляют эвакуацию «по техническим причинам».

По всему торговому центру звучит сообщение с призывом покупателей незамедлительно выйти на улицу. Непонятно, эвакуируют персонал или нет. Людей информируют, что их дети, который находились в игровых, уже покинули здание и они ждут своих родителей на открытой парковке «ИКЕА».

На кадрах видно, что люди небольшими группами покидают торговый центр. Многие не расходятся — надеются, что скоро можно будет вернуться внутрь. Охранники просят людей отойти от здания не менее чем на 30 метров.

Однако один из охранников ТЦ сообщил корреспонденту «360», что «Мега Белая Дача» закрыта минимум на три часа.