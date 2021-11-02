Торговый центр «Арколь» в Москве опечатали за нарушение антиковидных мер

Торговый центр «Арколь», расположенный на востоке Москвы, закрыли из-за нарушения мер по противодействию коронавирусу. О санкции Роспотребнадзора рассказали в ТАСС.

Нарушения обнаружили специалисты ведомства во время одной из плановых проверок, рассказала журналистам ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Анна Плахова.

Она напомнила, что именно сейчас в ведомстве особенно следят за исполнением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В торговом центре по адресу Буденного, 18Б, специалисты не обнаружили обязательные бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, санитайзеры и разметку для соблюдения социальной дистанции. Не заметили они и следов проведения дезинфекции контактных поверхностей или уборки помещений с использованием специальных средств. Температуру сотрудникам тоже никто не измерял.

Плахова отметила, что все эти нарушения являются серьезными, потому что представляют угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому «Арколь» пришлось опечатать, а результаты проверки отправить в суд. Суд имеет право приостановить работу магазина на 90 суток.