Торговый оборот России и Ирана вырос на 10% за первый квартал 2022 года

Россия и Иран продолжают наращивать торговый оборот. За минувший квартал он увеличился на 10%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Ирано-российского торгового форума.

По его данным, в прошлом году торговый оборот между Россией и Ираном увеличился на 81%, побив максимум. Его уровень составил почти четыре миллиарда долларов, сообщило РИА «Новости».

«В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал — более чем на 10%», — сказал Новак.

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Стороны обсудили двусторонние отношения, в том числе соглашение в области информационной безопасности и культуры.

Также они обсудили перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию на Украине.