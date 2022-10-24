Торговый флот России перестроил морские перевозки и взял курс на Восток | 360°

Общество 24 октября 2022, 10:42 Торговый флот России перестроил морские перевозки и взял курс на Восток «Коммерсант»: торговый флот РФ переориентировал перевозки на восточные направления РИА "Новости"

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Российские суда начали заходить в порты стран ЕС в третьем квартале этого года в 10 раз меньше, а судозаходы в порты США и Великобритании прекратились полностью уже полгода назад. Причиной перестройки морских перевозок стали многочисленные ограничения и санкции против РФ. При этом сообщение с новыми торговыми партнерами, наоборот, резко активизировалось, произошла переориентация на Восток, написала газета «Коммерсант».

По данным издания, судозаходы в порты Турции выросли на 44,6%, превысив тысячу, частота заходов в Китай увеличилась на 17% — до 391. Также возрастает значимость портов Индии и Африки.

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Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров выразил уверенность, что после вступления в силу эмбарго по нефтепродуктам судозаходы в ЕС упадут почти до нуля. Это, по его прогнозу, произойдет ко второму кварталу 2023 года. При этом Россия продолжит наращивать грузопоток в Турцию, Индию, Китай, страны Африки. Потоки нефти и нефтепродуктов перенаправят на Ближний Восток, пояснил он.

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Ранее о росте торгового оборота между Россией, Индией и Китаем заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что это связано в том числе и с расширением перечня торгуемых товаров, сообщало РИА ФАН.