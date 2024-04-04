04 апреля 2024, 14:31
Торговый эксперт Люлин заявил, что в России вернулся интерес к боулингу
В России во время пандемии закрылись многие боулинги, но теперь интерес к ним возвращается вновь. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
По его словам, боулинг — это выгодное дело. Он предполагает довольно большую посадку людей. В частности, сейчас развивается идея боулинга с множеством дорожек, а не с восьмью, как это было принято раньше.
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«Сейчас это очень популярная тема, очень прибыльная история. Я не знаю людей, которые планируют открывать новые кинотеатры, зато я знаю людей, которые планируют открывать боулинги», — заявил эксперт.
Торговля
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