Общество 04 апреля 2024, 14:31 Торговый эксперт Люлин заявил, что в России вернулся интерес к боулингу

Читать 360tv в

В России во время пандемии закрылись многие боулинги, но теперь интерес к ним возвращается вновь. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, боулинг — это выгодное дело. Он предполагает довольно большую посадку людей. В частности, сейчас развивается идея боулинга с множеством дорожек, а не с восьмью, как это было принято раньше.

Реклама

«Сейчас это очень популярная тема, очень прибыльная история. Я не знаю людей, которые планируют открывать новые кинотеатры, зато я знаю людей, которые планируют открывать боулинги», — заявил эксперт.

Авторы: