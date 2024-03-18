18 марта 2024, 18:40
Торговый эксперт Гуськов заявил, что магазины с удовольствием берут технику российских производителей
Нет необходимости в принятии закона о «российской полке», который обяжет торговые сети иметь больше электроники и бытовой техники отечественного производства, потому что и сейчас они берут такие позиции с удовольствием. Таким мнением с НСН поделился представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Он подчеркнул, что российская техника не испытывает никаких проблем с продвижением на отечественном рынке. Пока просто нет столько позиций, чтобы создать высокую конкуренцию, из-за которой не хватит места каким-то товарам или производителям.
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«У нас российских брендов не так много, поэтому все они могут быть широко представлены. Проблем с попаданием на полку нет. Для нас эта история не очень актуальна», — подчеркнул эксперт.
Торговля
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