Общество 14 марта 2024, 16:47 Торговые центры закроют в Белгородской области Гладков: в Белгородской области до конца дня закроют ТЦ в целях безопасности РИА «Новости»

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Торговые центры в Белгородской области до конца рабочего дня четверга закроют в целях безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вопрос безопасности — самое главное. От вас поступило много обращений с просьбами закрыть торговые центры. Фактически мы уже сделали это, они закрываются. Договорились, что пока до конца дня. В следующие дни все станет зависеть от сложившейся оперативной обстановки», — написал он.

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В 16:33 по московскому времени Гладков в очередной раз объявил о ракетной опасности. Он призвал местных жителей укрыться дома в помещениях с глухими стенами и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Ранее губернатор показал кадры последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ в четверг, 14 марта. Повреждения получили многоквартирные дома, 13 частных автомобилей и образовательные учреждения.