Общество 09 января 2024, 21:32 Торговые центры в Белгороде сократили время работы Губернатор Гладков: ТЦ в Белгороде сократили время работы до 20:00 Freepik

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Торговые центры в Белгороде сократили время работы. Об этом в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Все руководители торговых центов приняли решение [сократить время работы]. С сегодняшнего дня они работают до 20:00 по московскому времени (совпадает с местным — прим. ред.)», — сообщил глава региона.

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Гладков добавил, что на ближайшем заседании оперативного штаба новые требования о работе ТЦ зафиксируют.

Школьников из Белгорода на три недели отправят в оздоровительные лагеря семи регионов России. Гладков сообщил, что переговорил с губернаторами этих регионов, и они «мгновенно откликнулись».