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    24 июля 2020, 17:51

    Торговые центры Петербурга откроются с 27 июля

    Алена Макаренко

    Торговые и торгово-развлекательные центры в Санкт-Петербурге снова откроют свои двери для покупателей с 27 июля. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на администрацию города.

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

    Кроме того, с 27 июля возобновят работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в ТЦ и ТРЦ. Перед ними стоит условие — наличие обособленного помещения и торговых залов.

    Развлекательные объекты в ТЦ пока остаются под запретом. Однако для юных жителей города откроют детские игровые комнаты — как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания.

    Кроме этого, пока не работает розничная торговля и нельзя оказывать услуги в коридорах, атриумах, фойе и других местах общего пользования ТЦ и ТРЦ.

    Новости SMI.FM