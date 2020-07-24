Торговые центры Петербурга откроются с 27 июля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Кроме того, с 27 июля возобновят работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в ТЦ и ТРЦ. Перед ними стоит условие — наличие обособленного помещения и торговых залов.

Развлекательные объекты в ТЦ пока остаются под запретом. Однако для юных жителей города откроют детские игровые комнаты — как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания.

Кроме этого, пока не работает розничная торговля и нельзя оказывать услуги в коридорах, атриумах, фойе и других местах общего пользования ТЦ и ТРЦ.