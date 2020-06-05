Торговые центры открылись в Кургане

«В торгово-развлекательном центре „Пушкинский“ уборка и дезинфекция идут полным ходом. Были открыты почти все магазины», — отметило агентство.

Продавцы ходят в масках и перчатках. В торговом центре закрытой остается только зона развлечений.

Кроме того, заработал и ТРЦ «ГиперСити». Об этом его представители сообщили в соцсетях.

С 1 апреля в Курганской области действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. С июня власти начали постепенно снимать ограничения. Местным жителям разрешили гулять на улице без СМС-пропусков, открылись фитнес-центры и массажные салоны.