Торговые центры откроют в Москве с 1 июня. Но с ограничениями

Начиная с 1 июня жители Москвы смогут ходить в торговые центры. При этом фудкорты, спортзалы и детские зоны открывать пока не станут.

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами, около девяти тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — сообщил ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он добавил, что на работу смогут вернуться около 300 тысяч человек. Всем этим людям необходимо оформить цифровой пропуск, если они поедут на работу на личном или общественном транспорте. Немерюк напомнил, что к пропуску требуется привязать номера транспортных или социальных карт, а при поездках на машине — номер авто.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в столице начнут работать бытовые услуги и непродовольственные магазины. Кроме того, для прогулок откроют парки, где можно будет находиться по специальному графику. При этом режим самоизоляции будет действовать до 14 июня, а жители должны надевать маски и перчатки во всех общественных местах.