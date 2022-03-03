Торговые центры «Мега» продолжат работать в России

Приостановка работы магазинов IKEA не приведет к закрытию торговых центров «Мега». Они продолжат работать в прежнем режиме. Об этом сообщила пресс-служба Ingka Group, куда входят IKEA и «Мега».

В организации отметили, что россияне смогут пользоваться торговыми площадками для покупки повседневных товаров и предметов первой необходимости.

«Торговые центры „Мега“ будут продолжать работать, чтобы люди в России имели доступ к своим повседневным потребностям и предметам первой необходимости, таким как продукты питания, бакалейные товары и аптеки», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что на время прекращения работы IKEA все 15 тысяч сотрудников получили временную работу со стабильным доходом. Кроме того, их семьи получат финансовую поддержку.

Причиной закрытия магазинов IKEA в Ingka Group назвали ситуацию на Украине. В компании отметили, что не только закрывают торговые площади, но и останавливают производство в России, а также импорт и экспорт товаров. Ограничения распространили на магазины в Белоруссии.