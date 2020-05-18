    18 мая 2020, 15:02

    Торговые центры и магазины начали работать на Сахалине

    Анастасия Кременчугская

    Власти Сахалинской области разрешили магазинам и торговым центрам возобновить работу с 18 мая. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на сайт правительства региона.

    «С сегодняшнего дня в островном регионе разрешено работать магазинам и торговым центрам. В ограниченном режиме возобновят деятельность туроператоры, библиотеки и музеи. Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Лимаренко», — говорится в сообщении.

    Торговые объекты в Охинском, Ногликском и Анивском районах не допущены к работе. Причина в том, что предприниматели не заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором. Так как отходы — источник для инфекции, их своевременный вывоз крайне важен, особенно во время пандемии коронавирусной инфекции.

    При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора туристические компании и индивидуальные предприниматели могут устраивать экскурсии на свежем воздухе.

    Также начнут работать библиотеки и музеи. Посещать выставки можно небольшими группами без сопровождения гида.