Торговые центры и магазины начали работать на Сахалине

«С сегодняшнего дня в островном регионе разрешено работать магазинам и торговым центрам. В ограниченном режиме возобновят деятельность туроператоры, библиотеки и музеи. Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Лимаренко», — говорится в сообщении.

Торговые объекты в Охинском, Ногликском и Анивском районах не допущены к работе. Причина в том, что предприниматели не заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором. Так как отходы — источник для инфекции, их своевременный вывоз крайне важен, особенно во время пандемии коронавирусной инфекции.

При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора туристические компании и индивидуальные предприниматели могут устраивать экскурсии на свежем воздухе.

Также начнут работать библиотеки и музеи. Посещать выставки можно небольшими группами без сопровождения гида.