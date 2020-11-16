Торговые центры и кафе закрылись в Бурятии на 2 недели из-за COVID-19

Власти Бурятии решили с 16 ноября приостановить работу торговых центров, кафе, фитнес-клубов и других общественных мест из-за непростой эпидемиологической ситуации в регионе. Ограничения будут действовать две недели.

«С целью перелома ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции с 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, объекты общепита, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования», — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Его слова появились на официальном сайте региона.

Он напомнил, что в республике ранее уже потребовали перевести 30% сотрудников всех организаций на удаленный режим работы. С 16 ноября часть школьников переводят на дистанционное обучение. В крупных населенных пунктах очно учиться будут лишь девятиклассники и одиннадцатиклассники. Учащиеся первых классов на две недели уйдут на каникулы.

Глава подчеркнул, что ограничения вводят только на полмесяца, их не будут продлевать. На более долгий срок могут оказаться закрыты только те организации, которые не будут соблюдать меры.

За последние сутки в регионе COVID-19 заболели 235 человек. За все время эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, число случаев составило 14 838. При этом 9643 больных выздоровели, 280 — умерли. Коечный фонд занят на 82,5%.

В Бурятии действует масочный режим. Люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на самоизоляции. Запрещены проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, соляриев, спа-салонов, детских развлекательных центров.