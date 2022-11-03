Общество 03 ноября 2022, 20:25 Торговую сеть H&M закроют в России до конца года — СМИ ТАСС: шведский ретейлер одежды H&M закроет всю сеть магазинов в России до конца года Unsplash

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Торговая сеть магазинов одежды шведского ретейлера H&M Group полностью исчезнет из России к концу года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство «Директ». Часть магазинов на территории РФ уже закрыты.

H&M Group приостановила деятельность в России в начале марта, а в середине июля объявила о прекращении работы в стране. В качестве причины руководство указало «непредсказуемое будущее» в текущих реалиях. В начале августа часть магазинов по всей стране открыли, чтобы распродать товарный остаток.

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«Мы реализуем наш план и в настоящий момент все еще имеем некоторое количество временно открытых магазинов для распродажи остатков на складах. Закрытие магазинов происходит постепенно, в соответствии с планом, и мы рассчитываем, что последний магазин закроется до конца года. Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить прекращение нашей работы в стране ответственным способом», — сообщили в H&M Group.

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Однако 20 октября появилась информация, что в торговые точки шведского ретейлера начала поступать новая коллекция одежды. Об этом написали «Известия», ссылаясь на источник, близкий к руководству компании.