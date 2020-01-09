Торговцы снюсом заплатили штрафы на 3,4 млн рублей в первые дни нового года

Сотрудники ведомства изъяли более 900 тысяч упаковок никотиносодержащих смесей — все, что выявили сотрудники ведомства во время совместных рейдов с работниками территориальных органов прокуратуры, следственного комитета и внутренних дел.

«В настоящее время интернет — магазины по дистанционной продаже никотинсодержащей продукции прекращают свою деятельность. На сегодняшний день известно о закрытии 30 сайтов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Также в ведомстве подчеркнули, что в первые дни проверок снюсы выявляли на каждом 20-м проверенном объекте, то на сегодняшний день — лишь на каждом 50-м объекте.

С 1 января 2020 года в России ввели ГОСТ для жевательного табака. Это было сделано для того, чтобы его можно было отличить от снюса (сосательного табака), который запрещен к продаже в России. По задумке авторов стандарта, нововведение избавит от путаницы в этом вопросе.