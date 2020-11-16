facebook_pixel
    16 ноября 2020, 10:30

    Торговлю в соцсетях предложили узаконить

    Артур Блянихов

    Депутаты Госдумы высказались против предложения блокировать аккаунты людей, которые занимаются продажами через соцсети. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Первый зампред думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что не стоит мешать людям хоть как-то зарабатывать, в особенности в условиях пандемии.

    «Кто-то, например, вяжет, шьет-вышивает, я вижу море предложений в Instаgrаm по пошиву одежды или игрушек. Часто этим занимаются пожилые люди», — заметил законодатель.

    По его мнению, индивидуальному предпринимательству не стоит ставить барьеры. Гораздо перспективнее его стимулировать.

    В свою очередь член думского Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов обозначил, что продажи через соцсети необходимо регулировать. Он объяснил это тремя факторами. Первый: нарушаются принципы здоровой конкуренции. Второй: государство заинтересовано в легализации торговли. Третий: защита потребительских прав клиента.

    «В любом случае торговля через соцсети — это то, что уже пришло и никогда уже не уйдет. Поэтому лучше создать условия, сделать переходный период, чтобы люди могли легализоваться, а если они не воспользуются этой возможностью — тогда уже применять блокировку», — добавил собеседник издания.