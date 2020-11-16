Торговлю в соцсетях предложили узаконить

Первый зампред думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что не стоит мешать людям хоть как-то зарабатывать, в особенности в условиях пандемии.

«Кто-то, например, вяжет, шьет-вышивает, я вижу море предложений в Instаgrаm по пошиву одежды или игрушек. Часто этим занимаются пожилые люди», — заметил законодатель.

По его мнению, индивидуальному предпринимательству не стоит ставить барьеры. Гораздо перспективнее его стимулировать.

В свою очередь член думского Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов обозначил, что продажи через соцсети необходимо регулировать. Он объяснил это тремя факторами. Первый: нарушаются принципы здоровой конкуренции. Второй: государство заинтересовано в легализации торговли. Третий: защита потребительских прав клиента.

«В любом случае торговля через соцсети — это то, что уже пришло и никогда уже не уйдет. Поэтому лучше создать условия, сделать переходный период, чтобы люди могли легализоваться, а если они не воспользуются этой возможностью — тогда уже применять блокировку», — добавил собеседник издания.