Торговлю и охоту на диких животных запретили во Вьетнаме

Правительство Вьетнама запретило убийство и торговлю дикими животными, а также их мясом. Документ подписал премьер-министр страны Нгуен Суан Фук.

Директива подтверждает намерение вьетнамских властей бороться с незаконным оборотом и употреблением в пищу мяса диких животных. Требование подразумевает строгий запрет на охоту и убийство животных. Оно относится к каждому гражданину Вьетнама, особенно к партийным и государственным служащим и их семьям. Помимо прочего, запрещено хранить мясо убитой дичи, информирует сайт «Аргументы и факты».

Отмечается, что международная неправительственная организация Freeland одобрила решение властей Вьетнама, назвав его широчайшей и решительной реформой торговли дикими животными во всем мире во время распространения коронавируса.