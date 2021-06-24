Торговлю фейковыми сертификатами о вакцинации призвали жестко пресекать

Торговлю поддельными сертификатами о прививке от коронавируса необходимо жестко пресекать. В России уже завели несколько уголовных дел по таким случаям. К этому призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Защищает вакцина. Но никак не липовая справка. <…> Шустрых „бизнесменов“, рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание. <…> Совершенно очевидно — необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами», — написал Володин.

Он отметил, что поддельная справка антитела не вырабатывает. По словам Володина, долг каждого не покупать фальшивые сертификаты, а правоохранительные органы обязаны за этим следить.

После ухудшения эпидемической ситуации в России в начале лета в некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию сотрудников сферы услуг. Отказавшихся от прививки будут отстранять от работы, лишать зарплаты и отпуска. За неделю смертность от коронавируса в стране выросла на 21%. На фоне жестких ковидных ограничений россияне стали активнее записываться на вакцинацию.