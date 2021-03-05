Торговлю алкоголем запретят 8 марта в Туве

Власти столицы Тувы — Кызыла — заявили о запрете розничной торговли алкоголем в Международный женский день. Как сообщили в пресс-службе администрации города, эта мера необходима для обеспечения правопорядка и для безопасности жителей.

«Мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города 8 марта 2021 года», — сказано в сообщении на сайте мэрии.

Там опубликовано и соответствующее постановление. Власти настоятельно рекомендовали общепиту в праздничный день не продавать алкогольную продукцию для «борьбы с алкоголизацией населения». Соблюдение запрета проверит полиция. Она проведет рейды.

ИА REGNUM писало, что розничную продажу алкогольных напитков в столице Тувы запрещали также 22 и 23 февраля.

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что побороть алкоголизм в России можно будет благодаря увлечению цен на спиртное и ограничению времени его продажи. Он подчеркнул, что никто не говорит о «сухом законе», но «дополнительно регулировать продажу крепкого алкоголя было бы хорошо для страны».