Торговая сеть «Верный» провела конкурс для юных художников | 360°

Общество 25 октября 2022, 18:00 Торговая сеть «Верный» провела конкурс для юных художников

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В честь десятилетнего юбилея торговая сеть «Верный» провела конкурс для детей сотрудников.

Одним из финалистов конкурса стала Мария Журбенко. Девочка — студентка художественного колледжа.

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«Я знаю, что компании исполняется 10 лет, и мне захотелось поздравить ее, так как здесь работает мама, проводит здесь достаточно много времени. И мне захотелось как-то креативно обыграть идею рисунка как раз по этой причине», — объяснила она.

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Рисунки ребят, которые победили в конкурсе, компания нанесла на борта грузовиков. Обновленные таким образом машины доставляют продукты по всей стране. В конечном итоге работу Марии сможет увидеть каждый россиянин.

Как рассказала руководитель PR-службы и рекламных проектов торговой сети «Верный» Олеся Лаптева, суть конкурса заключалась в том, чтобы дети сотрудников бренда нарисовали, что такое для них компания «Верный». Кроме того, для юных художников организовали экскурсии по распределительным центрам и магазинам, а кого-то даже покатали на грузовике.

«Наша команда — это не только люди, которые здесь работают, но еще и их семьи. И мы провели конкурс рисунка для детей наших сотрудников, которые нарисовали, что такое для них компания „Верный“», — рассказала Лаптева.

Участница конкурса отметила, что экскурсия была крайне интересной. Девочке всегда было интересно увидеть, где работает ее мама.

«Теперь я имею представление, где она работает и чем занимается. Это было действительно что-то новое для меня, я никогда не видела раньше работу склада», — отметила Журбенко.

Сегодня в торговую сеть входят более тысячи магазинов по всей стране. Ежедневно покупателей встречают более 12 тысяч сотрудников.

Кроме того, обычные покупатели также могут присоединиться к празднованию юбилея торговой сети. Дело в том, что «Верный» запустил специальную акцию под названием «Верность, проверенная временем». Главный приз — автомобиль. Для того чтобы стать ее участником, необходимо сделать покупку в магазине торговой сети, получить чек на кассе и отсканировать на сайте акции. Она продлится до 16 ноября. Чтобы чек сработал, нужно купить не менее трех товаров-участников. Итоги подведут 17 ноября. Именно тогда «Верный» разыграет главный приз в прямом эфире. Подробности — на сайте акции.