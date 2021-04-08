Торговая сеть «Верный» предлагает сменить фамилию: рассказываем, зачем это нужно, и какой приз можно получить

Желающие сменить свою фамилию на Верный или Верная могут отправить заявки на участие в акции. За смену фамилии в паспорте обещают денежный приз и шанс выиграть иномарку или гаджеты.

«Сначала изменилась фамилия, потом жизнь»: истории участников акции 2017 года

Впервые подобная акция прошла в 2017 году. Тогда участниками стали около ста человек. Все они официально сменили фамилию в паспорте на Верный или Верная. Одна из первых участниц — Надежда Чукаева из Тульской области. Она переехала в Москву и собрала музыкальный хор. К прежней фамилии и даже жизни — возвращаться не собирается. Надежда стала героиней вирусного ролика.

Еще одна участница акции — Мария Верная из Москвы. Ей новая фамилия помогла получить повышение на работе.

На собеседовании меня, скорее всего, отметили как хорошего кандидата, потому что сама фамилия Верная — она настраивает на позитивный лад и, возможно, это сыграло определенную роль в том, что я получила новую должность. Произошло море положительных моментов после смены фамилии, потому что фамилия сама по себе очень примечательная и люди обращают внимание на нее. Мария Верная участница акции 2017 год, г. Москва

В 2021 году условия акции немного изменились, но суть остается прежней. Сменить фамилию сможет строго ограниченное количество человек. Заполнить анкету могут только совершеннолетние жители тех городов, где открыты магазины сети «Верный». Полный перечень требований — на сайте акции.

«Для нас очень важно, чтобы участник разделял ценности, которые заложены в смысл акции: верность своему делу, семье, профессии. Мы будем общаться с каждым, кто подаст заявку, чтобы понять, как он будет относиться к своей новой фамилии. Все участники, которые продут во второй этап, смогут поменять фамилию на Верный и получить ценные призы. Со старта акции прошло всего несколько дней, но мы уже получили сотни заявок. Олеся Лаптева руководитель PR-службы и рекламных проектов сети магазинов «Верный»

Заявки на участие в акции принимаются до 9 мая. Всем прошедшим во второй этап и сменившим фамилию участникам выплатят гарантированные 50 тысяч рублей. Розыгрыш главных призов — автомобилей и модных гаджетов — состоится 30 июля 2021 года.