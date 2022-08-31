Торговая сеть «Пятерочка» запустила интерактивную платформу об экологии

Ко Дню знаний «Пятерочка» запустила бесплатную образовательно-игровую платформу об экологии «Супергерои большого будущего». Также компания проведет очные мастер-классы в школах на тему «Сортировка и переработка мусора». Они пройдут в десяти городах страны.

На новой онлайн-платформе школьники смогут найти много интересной и полезной информации по теме экологии и бережного отношения к окружающей среде, а также различные задания. Дети в игровой форме будут узнавать об осознанном потреблении, пользе сортировки и переработки мусора. Помимо этого, одно из заданий на платформе посвящено безопасности — «Пятерочка» совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» разработала инструкцию, что делать в случае, если потерялся ребенок.

Для участников предусмотрены призы и подраки — так, при выполнении пяти заданий участника наградят электронным сертификатом «Супергерой большого будущего» и допустят к розыгрышу призов, среди которых детские умные часы с GPS-навигатором, умная колонка, планшет, самокат, беспроводные наушники.

Образовательный портал будет открыт с 1 по 15 сентября, заходить на него можно с любого устройства.

«Для нас, как для компании, которая использует многоразовую упаковку, переработанный пластик, технологию „Умный магазин“, „зеленую“ электроэнергию, важно делиться идеей осознанного потребления. Тему эко мы выбрали основной для проведения Дня знаний — бережное отношение к природе, окружающей среде закладывается с детства. Сначала мы задумывали это как внутренний проект для детей наших сотрудников, но в итоге решили расширить его, пригласить к участию всех желающих. Потому что именно в силах сегодняшних детей сделать завтрашний мир чистым и зеленым», — пояснила директор по управлению персоналом и организационному развитию «Пятерочки» Лилия Дерябина.

Обучающие экологические мастер-классы «Пятерочка» будет проводить с 5 по 15 сентября более чем в 100 школах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Челябинска и Рязани.