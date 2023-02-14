Общество 14 февраля 2023, 15:49 Торговая сеть «Пятерочка» вернет прежний слоган ТС «Пятерочка»

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Торговая сеть «Пятерочка» решила обновить позиционирование бренда. Компания вернет слоган «Пятерочка выручает!». Под ним сеть работала на протяжении нескольких лет. Решение о возврате к прежнему девизу приурочили ко дню рождения торговой сети, ведь 15 февраля «Пятерочке» исполнится 24 года.

По мнению представителей компании, старый лозунг наиболее точно отражает ключевые ценности бренда. В частности, «Пятерочка выручает!» демонстрирует регулярное участие торговой сети в различных социальных проектах. Одним из них является «Корзина доброты». В рамках этой акции сеть помогает людям, которые по той или иной причине попали в сложную жизненную ситуацию.

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Не менее важным проектом, которым занимается «Пятерочка», является и «Островок безопасности». Эта акция посвящена помощи потерявшимся детям и пожилым людям. Кроме того, его участники регулярно разрабатывают экологические инициативы.

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Директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова отметила, что возврат прежнего слогана поможет сделать бренд еще лучше.

«„Пятерочка выручает!“ — этот слоган, исполненный задорным детским голосом, знаком практически каждому, но, уверена, что в нынешних реалиях он зазвучит по-новому — как никогда актуально», — добавила она.

В ближайшее время слоган интегрируют во все маркетинговые активности бренда. Кроме того, ему вернут и прежний узнаваемый продакшн-элемент с детским голосом.