Вице-мэр Ефимов: раздел «Торги» стал самым популярным в сервисе «Московский инвестор»

Предприниматели более 1,5 тысячи раз воспользовались онлайн-сервисом «Московский инвестор». Самым популярным оказался раздел «Торги», через который в правительство города поступило 934 обращения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Цифровой сервис „Московский инвестор“ на Инвестиционном портале является площадкой для оперативной коммуникации бизнеса с городом. Платформа позволяет быстро выявлять проблемы, касающиеся инвестиционной деятельности в столице, и находить способы их решения. Благодаря сервису большее число предпринимателей может узнать о мерах поддержки, которые предлагает Москва, воспользоваться ими и тем самым сохранить инвестиционную активность в сложившихся условиях. На данный момент представители бизнеса воспользовались „Московским инвестором“ более 1,5 тысячи раз, 320 раз — только в этом году», — рассказал Ефимов.

Онлайн-сервис работает с ноября 2020 года. За это время самым востребованным среди бизнесменов стал раздел «Торги». Через него столичные предприниматели отправили 934 обращения в правительство города. В разделе «Земля и недвижимость» зарегистрировали 380 обращений, а 107 запросов касались вопросов, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса.

Всего для пользователей доступно девять категорий: «Торги», «Земля и недвижимость», «Поддержка промышленности», «Налогообложение», «Поддержка МСП», «Подключение к инженерным сетям», «Лицензии и разрешения», «Строительство», «Комплексное развитие территорий». Каждое обращение сразу же поступает в профильный орган исполнительной власти.

«Пользователей часто интересуют порядок проведения торгов, особенности оформления документов при покупке земли, условия получения льгот от города. Через онлайн-сервис предприниматели могут не только задавать вопросы, но и предлагать дополнительные меры поддержки — все они обязательно будут учтены и рассмотрены», — пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Для отправки обращения необходимо зарегистрироваться на сайте investmoscow.ru, а затем выбрать одну из предложенных тем и заполнить специальную форму.

«Основные поля заявления будут заполнены автоматически исходя из информации, которую пользователь указал в своем профиле. Поэтому предприниматель может сосредоточиться именно на описании своей проблемы, не тратя время на внесение типовой информации. Кроме того, сервис „Московский инвестор“ доступен не только на портале, но и в мобильном приложении Investmoscow. После отправки обращения его статус можно контролировать в личном кабинете: основная информация будет доступна в виджете на главной странице, а более детальная — в разделе „Мои обращения“», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ответ на обращение пользователь сможет найти в личном кабинете. Также его отправляют на электронную почту, указанную при регистрации на сайте. Рассмотрение большинства вопросов занимает 10 рабочих дней, но обычно на это уходит порядка четырех рабочих дней. В исключительных случаях срок могут увеличить, но он не составит более 30 дней.

Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.