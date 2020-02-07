    07 февраля 2020, 11:12

    ТОР «Столица Арктики» может появиться в Мурманске

    Артур Блянихов

    В Мурманске предложили создать территорию опережающего развития «Столица Арктики», передает ТАСС.

    C предложением создать ТОР в Мурманске выступило Минвостокразвития России.

    «Создать территорию опережающего социально-экономического развития „Столица Арктики“ на территориях муниципальных образований „Кольский район“ и „Печенгский район“ городского округа „Город Мурманск“ Мурманской области», — говорится в документе ведомства.

    RT уточнил, что вложения резидентов в этот проект не должны быть меньше 500 тысяч рублей.