ТОР «Столица Арктики» может появиться в Мурманске

C предложением создать ТОР в Мурманске выступило Минвостокразвития России.

«Создать территорию опережающего социально-экономического развития „Столица Арктики“ на территориях муниципальных образований „Кольский район“ и „Печенгский район“ городского округа „Город Мурманск“ Мурманской области», — говорится в документе ведомства.

RT уточнил, что вложения резидентов в этот проект не должны быть меньше 500 тысяч рублей.