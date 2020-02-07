ТОР «Столица Арктики» может появиться в Мурманске
В Мурманске предложили создать территорию опережающего развития «Столица Арктики», передает ТАСС.
C предложением создать ТОР в Мурманске выступило Минвостокразвития России.
«Создать территорию опережающего социально-экономического развития „Столица Арктики“ на территориях муниципальных образований „Кольский район“ и „Печенгский район“ городского округа „Город Мурманск“ Мурманской области», — говорится в документе ведомства.
RT уточнил, что вложения резидентов в этот проект не должны быть меньше 500 тысяч рублей.