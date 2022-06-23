Врач Ольга Пащенко рассказала, как аллергикам пережить период тополиного пуха

Аллергики тяжело переживают время, когда на улицах летит тополиный пух. Доцент кафедры иммунологии медико-биологического Медуниверситета имени Пирогова Ольга Пащенко в разговоре с «Парламентской газетой» рассказала, почему это происходит и как бороться с аллергией.

Сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Однако он может переносить на себе пыльцу других растений.

«Сейчас еще цветут луговые травы. Например, одуванчик, чей пух можно спутать с тополиным, а также газонные злаковые травы — мятлик, колосок, овсянница. Доцветают каштаны, сирень и различные кустарники, которые также могут вызвать аллергию», — сказала врач.

Так что при симптомах аллергии нужно лечиться так же, как от обычного поллиноза. То есть, принимать те же лекарства от аллергии и стараться максимально ограничивать контакт с аллергенами. При выходе на улицу аллергикам врач рекомендует надевать очки и медицинскую маску.