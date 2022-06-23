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    23 июня 2022, 21:34

    Врач Ольга Пащенко рассказала, как аллергикам пережить период тополиного пуха

    Полина Гребенщикова

    Аллергики тяжело переживают время, когда на улицах летит тополиный пух. Доцент кафедры иммунологии медико-биологического Медуниверситета имени Пирогова Ольга Пащенко в разговоре с «Парламентской газетой» рассказала, почему это происходит и как бороться с аллергией.

    Врач Ольга Пащенко рассказала, как аллергикам пережить период тополиного пуха

    Сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Однако он может переносить на себе пыльцу других растений.

    «Сейчас еще цветут луговые травы. Например, одуванчик, чей пух можно спутать с тополиным, а также газонные злаковые травы — мятлик, колосок, овсянница. Доцветают каштаны, сирень и различные кустарники, которые также могут вызвать аллергию», — сказала врач.

    Так что при симптомах аллергии нужно лечиться так же, как от обычного поллиноза. То есть, принимать те же лекарства от аллергии и стараться максимально ограничивать контакт с аллергенами. При выходе на улицу аллергикам врач рекомендует надевать очки и медицинскую маску.