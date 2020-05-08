Топливо для победы: какую роль в обороне столицы сыграл Московский НПЗ?

Победу над фашизмом ковали миллионы людей, и это не только защитники, которые сражались на передовой. Важную роль сыграли работники тыла: в годы войны тысячи советских предприятий трудились под девизом «Все для фронта, все для победы!». Так, топливом нашу армию снабжал Московский нефтеперерабатывающий завод. Он не останавливался ни на минуту, наращивал мощности, а в самые тяжелые дни помог отстоять столицу.

Еще в начале 40-х предприятие было одним из самых технологичных во всей нефтеперерабатывающей отрасли СССР. До войны в столице быстро развивался автомобильный транспорт, на МНПЗ активно разрабатывали новые технологии. В 1941 завод сразу стал стратегическим объектом и одним из немногих предприятий, которое не эвакуировали. По словам москвоведа Владимира Муравьева, фронту требовались огромные объемы горючего: для танков, машин и самолетов.

Удавалось не только выполнять производственный план, но и наращивать объемы: работали в несколько смен и к концу первого года войны на МНПЗ выпускали на четыре вида продукции больше, чем в мирное время.

Первый налет на стратегически важный объект фашисты совершили ночью 22 июля. Разбомбить завод и лишить советскую армию горючего было важной целью немецкой авиации. На предприятии решили: зенитки могут не спасти, первая бомба упала всего в ста метрах от завода.

Силы трех тысяч человек бросили на строительство бутафорского завода. В трех километрах от МНПЗ из фанеры возвели точную копию предприятия. На фотографиях с воздуха деревянный корпус невозможно было отличить от настоящего: даже деревья высадили в нужных местах. Чтобы обмануть врага, после бомбежки сотрудники завода выходили из бункера и поджигали бочки с горючим. Врага удалось провести. 90 дней велась оборона, и пока летчики атаковали фанерную копию, на настоящем завода круглые сутки отгружали для фронта бензин, мазут и солярку. Осенью начались сильные дожди, и авиация постепенно прекратила нападение.

Когда к Москве приблизились сухопутные силы фашистов, завод был заминирован, чтобы важный объект не достался врагу, и продолжал работу.

— Осенью 1941-го немцы стояли уже в ближнем Подмосковье. Правда, не с юго-востока, где Капотня, а с северо-запада, — отмечает кандидат исторических наук Сергей Забродин. — В итоге танки Красной армии заправляли прямо на заводе. И экипажи отсюда уходили в бой. Из-за дождей была жуткая распутица, проехать было крайне сложно, горючего тратилось очень много. Но у нас все-таки горючее было, а немцам его сильно не хватало. Технику часто было буквально нечем заправить!

Так тыл обеспечил превосходство в ресурсах. Без горючего невозможно было бы сделать марш-броски, которые переворачивали ход сражения. Сотни тысяч тонн топлива помогли солдатам и офицерам защищать столицу.

В 1943 году Наркомат нефти объявил столичных нефтепереработчиков лучшими в Советском Союзе. Предприятию вручили переходящее Красное знамя Госкомитета обороны (ГКО) и денежную премию. Знамя вручали заводу 14 раз, а затем — оставили навечно.