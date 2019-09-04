Топилин исключил переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие годы

Перехода России на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие годы можно не ждать. Это вопрос долгосрочной перспективы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах Восточного экономического форума.

Он пояснил, что это достаточно долгий процесс. В качестве аргумента он напомнил, что еще несколько лет назад рабочая неделя в стране составляла шесть дней с одним выходным.

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«Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — пояснил министр Топилин.

Его коллега министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обсуждать вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю можно будет только после повышения уровней дохода населения и производительности труда.

По его словам, на это может повлиять внедрение в ряд производств искусственного интеллекта. Но, опять же, это приведет к полной перестройке рынка труда, потому что роботы заменят часть сотрудников, которым придется осваивать новые профессии.

Орешкин пояснил, что сокращение рабочих дней должно компенсироваться временем, которое человек будет тратить на освоение новых навыков.