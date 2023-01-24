Общество 24 января 2023, 17:13 Топ-стилист Анвар Очилов объяснил показ Schiaparelli и платья с головами животных

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Недавно в Париже прошла Неделя высокой моды, в рамках которой состоялся провокационный показ бренда Schiaparelli. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Во время показа модели Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл и Шалом Харлоу вышли на подиум в платьях с натуралистичными головами животных: льва, волчицы и леопарда. Все они были созданы из искусственного меха.

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Показ вызвал бурную реакцию среди зрителей. По словам представителей бренда, они вдохновлялись «Божественной комедией» Данте. И образы олицетворяли грехи: гордыню, похоть и корыстолюбие.

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«Акцент был сделан дизайнером на то, чтобы не убивать животных, не использовать их меха в качестве одежды, верхней одежды. Это демонстрация того, что есть выход — можно решить любую задачу, создать искусственный аналог любой меховой одежды. Даже вот такой натуралистичный», — прокомментировал топ-стилист Анвар Очилов.