Шеф-повар рассекретил блюда, освежающие в жару: топ рецептов

Перенести жару поможет рацион, составленный с учетом времени года. Член ассоциации поваров России и шеф-повар Анатолий Крюков назвал «360» несколько простых и освежающих блюд для лета.

В жаркую погоду он посоветовал вспомнить о легких овощных салатах — из огурцов, помидоров и репчатого лука.

«Чтобы меньше влаги выходило из организма, в салат можно добавить мелко рубленную мяту, лист салата айсберг, сок лимона и немного либо лука-шалот либо красного — сладкие виды. И заправить все оливковым маслом», — привел пример Крюков.

Шеф-повар напомнил, что хорошо освежают, тонизируют и восполняют энергию разнообразные кислые супы — от стандартных зеленых щей и окрошки до европейской классики, гаспачо.

Если себя побаловать, можно приготовить фруктовый суп на основе абрикосов или черешни с добавлением либо мороженого, либо легкого творожного сыра Анатолий Крюков член ассоциации поваров России

Летом, добавил он, зачастую просто хочется больше пить, причем предпочтение люди отдают холодным напиткам.

«Лучше пить воду без газа, не холодную, комнатной температуры или чуть прохладную. Когда перегревается организм, холодная всегда его резко охлаждает. <…> Если не хочется просто воды, можно сделать какой-нибудь освежающий лимонад на основе свежих сезонных фруктов с добавлением минеральной воды и, допустим, добавить какой-то любимый сироп», — предложил Крюков.

Хорошим выбором станет и напиток на основе зеленого или черного чая: в него добавляют лед, фрукты, мяту. Свежесть и легкую пикантность придаст эстрагон или огурец.