Топ-менеджеров «Сбера» обвинили в изнасиловании. В компании готовят иск

Компания занята подготовкой исков о защите чести и достоинства. Ранее РЕН ТВ передал, что женщина обвинила людей в руководстве «Сбербанка страхование жизни» (входит в ПАО «Сбербанк») в групповом изнасиловании.

Потерпевшая заявила, что гендиректор компании Алексей Леоненко, исполнительный директор Дмитрий Горшков, финансовый директор Александр Жуков якобы надругались над ней. Все произошло в декабре 2019 года на новогоднем корпоративе, утверждает девушка.

Телеканал добавил, что идет доследственная проверка по статьям о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании.

Алексей Леоненко стал генеральным директором компании «Сбербанк страхование жизни» весной 2019 года. В сентябре 2020 года в прессе появились сообщения о возможном увольнении Леоненко. При этом в чем может быть дело, не уточнялось. Об этом написала газета «Известия».