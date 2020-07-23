Топ-менеджера строительной компании приговорили к тюрьме. Дело в деньгах, выделенных на резиденцию президента

Топ-менеджер компании «Стройфасад» Станислав Кюнер получил восемь лет колонии по обвинению в хищении порядка 1,3 миллиарда рублей. Такое решение принял Московский городской суд.

Эти деньги выделялись на строительство и реконструкцию объектов в резиденции российского президента в Ново-Огареве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Признать Кюнера виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима», — огласил приговор судья Сергей Груздев.

Также суд назначил ограничение свободы на два года. Кроме того, Кюнер должен будет выплатить штраф в размере полутора миллионов рублей. Защита намерена подать апелляцию.

Ранее бизнесмен признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, отметил ТАСС.

Уголовное дело по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Присвоение и растрата» слушалось в закрытом режиме и в особом порядке. Ведь в материалах был гриф «совершенно секретно». Гособвинение во время прений сторон просило для обвиняемого семь лет колонии строгого режима.

Дело о хищении при строительстве резиденции главы государства выделили из дела против петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя. Главным фигурантом оказался гендиректор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко. Обвинения также предъявили главе ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрею Каминову, экс-директору данной фирмы Сергею Литвинову и бывшему главе «Стройкомплекта» Дмитрию Торчинскому.