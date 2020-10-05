Топ-менеджера государственной энергетической компании поймали при продаже секретной информации на 2 млрд рублей

Следственный комитет РФ сообщил о задержании бывшего топ-менеджер одной государственной топливно-энергетической компаний. Его подозревают в продаже разработок в промышленной сфере, стоивших два миллиарда рублей.

По данным следствия, подозреваемый незаконно получил в распоряжение документацию на приборы, которые предназначались для диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. Информация об этом появилась на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По оценке специалистов, затраты на эти разработки составляют более двух миллиардов рублей. Однако бывший топ-менеджер предложил одному предпринимателю приобрести часть материалов за 400 миллионов рублей.

В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать преступника с поличным, утечка документации пресечена. Подозреваемый передал всю информацию и получил за нее вознаграждение, когда следователи его задержали. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело о разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.